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16:07 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Два пассажира «Стрижа» пострадали при сходе двух вагонов электрички на Курском вокзале

В результате схода с рельсов двух вагонов электропоезда на Курском вокзале за медицинской помощью обратились два пассажира поезда «Стриж», сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«Сегодня в 14:38 при отправлении пригородного поезда № 6325 сообщением Нахабино-Щербинка с Курского вокзала, по предварительной информации, произошел сход колесными парами двух вагонов, в результате чего они наклонились в сторону прибывающего из Нижнего Новгорода на вокзал поезда «Стриж», — отметили в МЖД.

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Уточняется, что по предварительным данным, с ушибами в медпункт вокзала обратились два пассажира поезда «Стриж». Для устранения последствий схода на место отправились два восстановительных поезда.

В настоящее время железнодорожники прорабатывают временную схему движения пассажирских и пригородных поездов. Для координации работы на месте создан оперативный штаб под руководством начальника МЖД, пояснили в пресс-службе.

Ранее источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что на Курском вокзале на ул. Земляной Вал два вагона электропоезда сошли с рельсов. При этом в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС агентству сообщили, что спасателям поступила информация о сходе колесных пар на Курском вокзале.

сошли с рельсов два вагона.

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