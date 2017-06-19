Два пассажира «Стрижа» пострадали при сходе двух вагонов электрички на Курском вокзале

«Сегодня в 14:38 при отправлении пригородного поезда № 6325 сообщением Нахабино-Щербинка с Курского вокзала, по предварительной информации, произошел сход колесными парами двух вагонов, в результате чего они наклонились в сторону прибывающего из Нижнего Новгорода на вокзал поезда «Стриж», — отметили в МЖД.

МЧС: Вагон электрички частично сошел с рельсов в результате столкновения поездов на Курском вокзале

Уточняется, что по предварительным данным, с ушибами в медпункт вокзала обратились два пассажира поезда «Стриж». Для устранения последствий схода на место отправились два восстановительных поезда.

В настоящее время железнодорожники прорабатывают временную схему движения пассажирских и пригородных поездов. Для координации работы на месте создан оперативный штаб под руководством начальника МЖД, пояснили в пресс-службе.

Ранее источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что на Курском вокзале на ул. Земляной Вал два вагона электропоезда сошли с рельсов. При этом в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС агентству сообщили, что спасателям поступила информация о сходе колесных пар на Курском вокзале.

сошли с рельсов два вагона.