Два пассажира «Стрижа» пострадали при сходе двух вагонов электрички на Курском вокзале
В результате схода с рельсов двух вагонов электропоезда на Курском вокзале за медицинской помощью обратились два пассажира поезда «Стриж», сообщили в
В результате схода с рельсов двух вагонов электропоезда на Курском вокзале за медицинской помощью обратились два пассажира поезда «Стриж», сообщили в
«Сегодня в 14:38 при отправлении пригородного поезда № 6325 сообщением
Уточняется, что по предварительным данным, с ушибами в медпункт вокзала обратились два пассажира поезда «Стриж». Для устранения последствий схода на место отправились два восстановительных поезда.
В настоящее время железнодорожники прорабатывают временную схему движения пассажирских и пригородных поездов. Для координации работы на месте создан оперативный штаб под руководством начальника МЖД, пояснили в
Ранее источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что на Курском вокзале на ул. Земляной Вал два вагона электропоезда сошли с рельсов. При этом в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС агентству сообщили, что спасателям поступила информация о сходе колесных пар на Курском вокзале.
сошли с рельсов два вагона.