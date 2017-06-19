В Ростовской области от укуса клеща погиб человек
В Дубовском районе от Крымской геморрагической лихорадки, передающейся через укусы клещей, умер один человек, сообщает
В Дубовском районе от Крымской геморрагической лихорадки, передающейся через укусы клещей, умер один человек, сообщает
По данным ведомства, всего на сегодняшний день в
«На 16 июня зарегистрировано 28 случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой на 14 административных территориях Ростовской области. В Дубовском районе зарегистрирован летальный исход», — сказано в сообщении.