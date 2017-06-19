В Ростовской области от укуса клеща погиб человек

По данным ведомства, всего на сегодняшний день в лечебно-профилактические организации по поводу присасывания клещей обратились 4435 человек, в том числе 1430 детей. Этот показатель на 23% ниже уровня аналогичного периода прошлого года (в 2016 г. — 5751 и 1628 соответственно).

«На 16 июня зарегистрировано 28 случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой на 14 административных территориях Ростовской области. В Дубовском районе зарегистрирован летальный исход», — сказано в сообщении.