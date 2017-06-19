Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
Селфи может вызвать эпилептический припадок
В Кремле ответили на вопрос о сбитом «пьяном» 6-летнем мальчике
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме
Губернатор в РФ не вернулся на работу после 10-дневного отпуска
Секреты спецкухни. Что в тарелках у президентов и премьеров?Как устроена главная кухня страны, чем и как кормили генсеков, президентов и их ино­странных гостей. Рассказ кремлевского шеф-повара
Авторы «Пиратов Карибского моря» избавятся от Джека Воробья
Безрукова, Климова с детьми и другие на премьере «Трансформеров»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
На Украине размещены крупнейшие базы террористов – эксперт
Лукашенко о военных учениях с РФ: Давление жуткое
43-летняя Мария Голубкина выходит замуж за сына Ливанова (фото)
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
"Грустно. Страшно. Больно": Пушкина о конфликте Панина
Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
10Шестидневная война
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
17:39 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области от укуса клеща погиб человек

В Дубовском районе от Крымской геморрагической лихорадки, передающейся через укусы клещей, умер один человек, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

По данным ведомства, всего на сегодняшний день в лечебно-профилактические организации по поводу присасывания клещей обратились 4435 человек, в том числе 1430 детей. Этот показатель на 23% ниже уровня аналогичного периода прошлого года (в 2016 г. — 5751 и 1628 соответственно).

«На 16 июня зарегистрировано 28 случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой на 14 административных территориях Ростовской области. В Дубовском районе зарегистрирован летальный исход», — сказано в сообщении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
РФ приостановит действие меморандума с США по полетам над Сирией
Евросоюз продлил на год антироссийские санкции
Назначен новый посол РФ в Турции
Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс
Назначен главный арбитр матча Россия - Португалии
Электричка столкнулась со «Стрижом» у Курского вокзала в Москве
Расшифрована записка возрастом 2600 лет: автор просил вина
Спорт
Футбольная экзотика в олимпийском Сочи 19 июня Кубок конфедераций — 2017 доберется до последнего города турнира, еще не успевшего принять матчи соревнования — Сочи
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Авторы «Пиратов Карибского моря» избавятся от Джека Воробья Как сообщает источник, зрители потеряли интерес к главному герою франшизы, поэтому в продолжении от него собираются отказаться
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
В России подешевели частные дома
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Катя Гордон восхитила поклонников честным снимком после родов Спустя четыре месяца после появления на свет второго ребенка звезда выложила в Instagram неотретушированное фото в бикини.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь