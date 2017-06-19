11 рожениц осудили за аферу с декретными пособиями в Караганде

Судья Казыбекбийского районного суда Караганды Манат Жумакаева освободила от наказания 14 рожениц по причине примирения сторон и озвучила соответствующее постановление. Женщины вернули деньги государству и примирились с потерпевшей стороной — АО «Государственный центр социального страхования». Меру пресечения «подписка о невыезде» суд отменил всем 14 роженицам.

Несмотря на полное освобождение от ответственности, 14 женщин остаются лицами, привлекавшимися к уголовной ответственности. Дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, поскольку они признали вину в мошенничестве. Остальные 11 рожениц получили условные сроки. Каждой из них назначено по одному году и 6 месяцев условно по статье 190 УК «мошенничество».

«Суд признает подсудимых виновными и назначает наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. В связи с законом “Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК” срок сократить наполовину и окончательно назначить каждой 1 год 6 месяцев условно», — огласила приговор судья Манат Жумакаева.

Суд обязал их вернуть деньги в виде полученных пособий государству. На всех 11 рожениц сумма составила 3 миллиона 251 тысячу тенге. Кроме того, супружеская пара из Алматы, которая была организатором аферы и создавала фальшивые документы, тоже получила условные сроки. В частности, мужчине назначено 4 года условно, его жене — 2 года условно. Заведующая сектором государственного центра по выплате пособий Карагандинской области приговорена к 4 годам условно. Их сообщница из Караганды, находившая среди знакомых беременных и привлекавшая их к участию в афере, осуждена к 2 годам условно.

Напомним, согласно материалам уголовного дела, жительница Алматы предложила приятельнице из Караганды найти рожениц, чтобы через них можно было похищать бюджетные деньги путем увеличения декретных пособий по фиктивным документам.

Жительница Караганды привлекла беременную соседку, которая стала первой «ласточкой» в длинном списке рожениц, ставших соучастницами аферы. Супруги из Алматы обеспечили фиктивными документами всех 25 рожениц.

По версии следствия, консультировала и помогала собирать документы заведующая отделом РГКП «Государственный центр по выплатам пособий», получая за это от каждой роженицы 10 процентов от полученных пособий. Проценты брали за услуги и супруги из Алматы, а также жительница Караганды.

Как известно, по новому законодательству больше не требуется роженицам собирать оригиналы справок с места работы. Достаточно иметь копии.

Всего по делу были установлены 67 рожениц, которые получили пособия путем мошенничества. Но 24 женщины освобождены от уголовного преследования на основании закона «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК». Еще 18 были освобождены по причине деятельного раскаяния, содействия органу следствия и полного возмещения материального ущерба государству.