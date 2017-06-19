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18:42 (мск), источник: Интерфакс

Власти Москвы запустили компенсационные автобусы после столкновения поездов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU — Для пассажиров электричек после столкновения двух поездов на Курском вокзале в понедельник днем запущены компенсационные автобусные маршруты, сообщили «Интерфаксу» в департаменте транспорта Москвы.

«Автобусы следуют между станциями «Товарная-Курская» и Курским вокзалом, станцией «Калитники» и метро «Рязанский проспект», а также между станцией «Москворечье» и метро «Царицыно», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из-за происшествия временно приостановление движение электропоездов на участке «Дмитровская» — «Царицыно» Курско-Рижского направления.

Кроме того, поезда, следующие с Белорусского направления на Курское, в настоящее время следуют только на Белорусское.

Поезд «Стриж» и электропоезд Нахабино — Щербинка столкнулись близ Курского вокзала в Москве. По информации источника, пострадали три человека.

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