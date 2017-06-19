Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
Специалист рассказал, как правильно сморкаться
Меркель поддержала демарш МИДа Германии против решения США по РФ
Битвы за имена, которые давно пора прекратить
Губернатор в РФ не вернулся на работу после 10-дневного отпуска
Секреты спецкухни. Что в тарелках у президентов и премьеров?Как устроена главная кухня страны, чем и как кормили генсеков, президентов и их ино­странных гостей. Рассказ кремлевского шеф-повара
Последняя роль Охлобыстина: съемки фильма «Временные трудности»
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
На Украине размещены крупнейшие базы террористов – эксперт
Лукашенко о военных учениях с РФ: Давление жуткое
43-летняя Мария Голубкина выходит замуж за сына Ливанова (фото)
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
РФ создает боевые корабли, плывущие в «гигантском облаке» - СМИ
Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Губернатор в РФ не вернулся на работу после 10-дневного отпуска
Меркель поддержала демарш против решения США по РФ
Фоторепортажи
10Шестидневная война
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
18:55 (мск), источник: Мослента

Радиоактивные отходы нашли на берегу Москвы-реки

Контейнер с зараженным грунтом принадлежит госпредприятию «Радон».

Источник: GoranH/CC0

Контейнер с радиоактивными отходами нашли на берегу Москвы-реки на юге столицы, сообщает телеканал «360».

Читайте также
Пятьдесят тонн нефти слили в подмосковную реку Мураниху

Синий пластиковый бак с надписью «Пункт временного хранения РАО», принадлежащий государственному предприятию «Радон», обнаружили жители района Москворечье. Вызванные на место происшествия экологи зафиксировали превышение уровня радиации в несколько раз.

Как пояснили в пресс-службе «Радона», в контейнере был радиоактивный грунт, который собирают возле дома № 43 по Каширскому шоссе. Почему почва там оказалась заражена, на предприятии не уточнили. Согласно открытым данным, по указанному адресу расположена промзона. Рядом с промзоной находится завод компании ТВЭЛ [входит в госкорпорацию «Росатом"], производящей ядерное топливо.

Представитель «Радона» уточнил, что контейнер с грунтом дожидался отправки на хранение в Сергиев Посад. Рядом с опасным грузом должен был постоянно находиться охранник, однако по неизвестным причинам он покинул пост. Где был сотрудник предприятия, когда местные жители нашли радиоактивный бак, не уточняется.

В правоохранительных ораганах и природоохранной прокуратуре пока не прокомментировали инцидент.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Любимые блюда Путина, и чем кормили лидеров СССР
РФ приостановит действие меморандума с США по полетам над Сирией
Китай пригласил Россию участвовать в проекте космической станции
Сирийская армия спасла пилота сбитого коалицией истребителя
Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс
Назначен главный арбитр матча Россия - Португалии
Электричка столкнулась со «Стрижом» у Курского вокзала в Москве
Расшифрована записка возрастом 2600 лет: автор просил вина
Спорт
Гран-при России «Формулы-1» в 2018 году пройдет в сентябре Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2018 года пройдет с 28 по 30 сентября
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Авторы «Пиратов Карибского моря» избавятся от Джека Воробья Как сообщает источник, зрители потеряли интерес к главному герою франшизы, поэтому в продолжении от него собираются отказаться
Недвижимость
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Катя Гордон восхитила поклонников честным снимком после родов Спустя четыре месяца после появления на свет второго ребенка звезда выложила в Instagram неотретушированное фото в бикини.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь