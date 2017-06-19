Радиоактивные отходы нашли на берегу Москвы-реки
Контейнер с зараженным грунтом принадлежит госпредприятию «Радон».
Контейнер с зараженным грунтом принадлежит госпредприятию «Радон».
Контейнер с радиоактивными отходами нашли на берегу
Синий пластиковый бак с надписью «Пункт временного хранения РАО», принадлежащий государственному предприятию «Радон», обнаружили жители района Москворечье. Вызванные на место происшествия экологи зафиксировали превышение уровня радиации в несколько раз.
Как пояснили в
Представитель «Радона» уточнил, что контейнер с грунтом дожидался отправки на хранение в Сергиев Посад. Рядом с опасным грузом должен был постоянно находиться охранник, однако по неизвестным причинам он покинул пост. Где был сотрудник предприятия, когда местные жители нашли радиоактивный бак, не уточняется.
В правоохранительных ораганах и природоохранной прокуратуре пока не прокомментировали инцидент.