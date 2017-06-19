Радиоактивные отходы нашли на берегу Москвы-реки

Контейнер с радиоактивными отходами нашли на берегу Москвы-реки на юге столицы, сообщает телеканал «360».

Синий пластиковый бак с надписью «Пункт временного хранения РАО», принадлежащий государственному предприятию «Радон», обнаружили жители района Москворечье. Вызванные на место происшествия экологи зафиксировали превышение уровня радиации в несколько раз.

Как пояснили в пресс-службе «Радона», в контейнере был радиоактивный грунт, который собирают возле дома № 43 по Каширскому шоссе. Почему почва там оказалась заражена, на предприятии не уточнили. Согласно открытым данным, по указанному адресу расположена промзона. Рядом с промзоной находится завод компании ТВЭЛ [входит в госкорпорацию «Росатом"], производящей ядерное топливо.

Представитель «Радона» уточнил, что контейнер с грунтом дожидался отправки на хранение в Сергиев Посад. Рядом с опасным грузом должен был постоянно находиться охранник, однако по неизвестным причинам он покинул пост. Где был сотрудник предприятия, когда местные жители нашли радиоактивный бак, не уточняется.

В правоохранительных ораганах и природоохранной прокуратуре пока не прокомментировали инцидент.