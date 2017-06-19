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17:40 (мск), источник: Интерфакс

Парижская полиция начала операцию на Елисейских полях

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU — Сотрудники полиции Парижа сообщили в понедельник о проведении масштабной операции на Елисейских полях.

«Проводится полицейская операция на Елисейских полях. По возможности избегайте этого сектора», — отмечается в твиттере префектуры полиции.

По сообщениям СМИ, закрыта станция метро Champs-Elysees-Clemenceau.

Согласно поступающим данным, проведена эвакуация людей в районе театра Мариньи.

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