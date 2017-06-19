Парижская полиция начала операцию на Елисейских полях
Москва. 19 июня. INTERFAX.RU — Сотрудники полиции Парижа сообщили в понедельник о проведении масштабной операции на Елисейских полях.
Москва. 19 июня. INTERFAX.RU — Сотрудники полиции Парижа сообщили в понедельник о проведении масштабной операции на Елисейских полях.
«Проводится полицейская операция на Елисейских полях. По возможности избегайте этого сектора», — отмечается в твиттере префектуры полиции.
По сообщениям СМИ, закрыта станция метро
Согласно поступающим данным, проведена эвакуация людей в районе театра Мариньи.