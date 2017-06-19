Напавший на полицию в центре Парижа действовал намеренно и был вооружен
Нападение на сотрудников французской полиции в центре Парижа на Елисейских Полях было намеренным, сообщает France Info.
Нападение на сотрудников французской полиции в центре Парижа на Елисейских Полях было намеренным, сообщает France Info.
Отмечается, что водитель намеренно направил свой автомобиль в фургон полиции. По данным правоохранителей, нападавший также был вооружен.
Вечером 19 июня водитель на автомобиле протаранил фургон жандармерии на Елисейских Полях в Париже.
После столкновения машина нападавшего загорелась, сотрудники правоохранительных органов задержали его. В результате инцидента никто не пострадал.