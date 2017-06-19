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18:20 (мск), источник: Газета.Ру

Напавший на полицию в центре Парижа действовал намеренно и был вооружен

Нападение на сотрудников французской полиции в центре Парижа на Елисейских Полях было намеренным, сообщает France Info.

Отмечается, что водитель намеренно направил свой автомобиль в фургон полиции. По данным правоохранителей, нападавший также был вооружен.

Вечером 19 июня водитель на автомобиле протаранил фургон жандармерии на Елисейских Полях в Париже.

После столкновения машина нападавшего загорелась, сотрудники правоохранительных органов задержали его. В результате инцидента никто не пострадал.

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