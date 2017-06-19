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19:11 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В петербургском аквапарке едва не погибла женщина

Посетительница чуть не утонула из-за приступа.

Купания в одном из аква-парков Петербурга накануне едва не закончились трагедией.

Одной из посетительниц внезапно стало очень плохо — у неё начался приступ болезни похожий по внешним признакам на эпилепсию.

Тело девушки сковывали судороги, а изо рта шла пена. Сотрудники заведения не спешили оказать пострадавшей первую помощь. На помощь тогда пришли посетители — они вытащили несчастную из бассейна. Через 20 минут на место прибыла карета скорой помощи, врачи оказали пострадавшей первую помощь.

По словам очевидцам, случившееся очень напугало очевидцев.

Девушка осталась жива. Подробности инцидента выясняются.

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