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19:01 (мск), источник: Newtimes.kz

В Шымкенте рабочих завалило грунтом

В Шымкенте найден один из рабочих, заваленных землей. Мужчину экстренно госпитализировали. Поиски остальных продолжаются, передает TVK.

Источник: Newtimes.kz

ЧП произошло около четырех часов дня по улице Тастак в Шымкенте. При прокладке канализации произошло обрушение грунта. Под землей первоначально остались четверо. Однако подоспевшие сотрудники ДЧС успели вытащить одного из них.

В этот момент вновь обвалилась земля, чудом не завалило одного из спасателей. Бригадир строителей подтвердил, что в траншее работали пять человек и троих завалило. Неизвестным пока остается название компании, проводившей земляные работы и по чьему заказу они велись.

На месте ЧП работают полицейские, спасатели и представители городского отдела ЖКХ. Никто пока не готов комментировать происшествие.

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