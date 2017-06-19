В Шымкенте рабочих завалило грунтом

ЧП произошло около четырех часов дня по улице Тастак в Шымкенте. При прокладке канализации произошло обрушение грунта. Под землей первоначально остались четверо. Однако подоспевшие сотрудники ДЧС успели вытащить одного из них.

В этот момент вновь обвалилась земля, чудом не завалило одного из спасателей. Бригадир строителей подтвердил, что в траншее работали пять человек и троих завалило. Неизвестным пока остается название компании, проводившей земляные работы и по чьему заказу они велись.

На месте ЧП работают полицейские, спасатели и представители городского отдела ЖКХ. Никто пока не готов комментировать происшествие.