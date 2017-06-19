В Шымкенте рабочих завалило грунтом
В Шымкенте найден один из рабочих, заваленных землей. Мужчину экстренно госпитализировали. Поиски остальных продолжаются, передает TVK.
В Шымкенте найден один из рабочих, заваленных землей. Мужчину экстренно госпитализировали. Поиски остальных продолжаются, передает TVK.
ЧП произошло около четырех часов дня по улице Тастак в Шымкенте. При прокладке канализации произошло обрушение грунта. Под землей первоначально остались четверо. Однако подоспевшие сотрудники ДЧС успели вытащить одного из них.
В этот момент вновь обвалилась земля, чудом не завалило одного из спасателей. Бригадир строителей подтвердил, что в траншее работали пять человек и троих завалило. Неизвестным пока остается название компании, проводившей земляные работы и по чьему заказу они велись.
На месте ЧП работают полицейские, спасатели и представители городского отдела ЖКХ. Никто пока не готов комментировать происшествие.