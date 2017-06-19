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20:27 (мск), источник: 112.ua

В Борисполе военнослужащий выстрелил в ногу мужчине, проникшему в воинскую часть

Военная прокуратура Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины расследует инцидент в городе Борисполь, где военнослужащий выстрелил в гражданское лицо. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

«Военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины по факту инцидента в городе Борисполе, где военнослужащий произвел выстрел в гражданское лицо, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 414 УК Украины, то есть нарушение правил обращения с оружием, что причинило потерпевшему телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Как сообщили в прокуратуре, военнослужащий 18 июня, находясь в составе суточного наряда воинской части, увидел постороннюю личность, которая незаконно проникла на военный объект и произвел выстрел из табельного огнестрельного оружия, причинив огнестрельное ранение в ногу потерпевшему, который незаконно находился на территории поста.

Проводятся первоочередные следственные действия. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Как сообщалось ранее, в Харькове задержали двух пьяных мужчин, которые устроили стрельбу ради развлечения.

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