Жительница Павлодара чуть не погибла на аттракционе в парке отдыха

Поход в парк культуры и отдыха едва не стоил жизни павлодарке.

Несчастный случай произошёл на одном из аттракционов. Во время прыжка на «тарзанке» оторвалось сцепление.

23-летняя девушка со всего размаха ударилась об металлическую опору. Выжить удалось лишь благодаря быстрой реакции, уверена пострадавшая. От сильного удара на ноге остались жуткие гематомы.

«Если бы на моём месте был ребёнок, мне кажется, это были бы более плачевные обстоятельства. Если бы я не прикрылась ногой, рукой, я бы влетела туда виском, головой. И сейчас я бы тут не стояла», — говорит жительница Павлодара Александра Олейник.

В качестве лечения девушке назначили физиопроцедуры, лекарственные мази. Но спустя неделю её состояние не улучшилось: гематомы не рассосались, возникла угроза тромбоза. Павлодарка намерена обратиться в суд.

После произошедшего аттракцион не работает. «Тарзанка» в разобранном состоянии, рабочих рядом нет.

В администрации парка пояснили, что контроль за частными аттракционами осуществляется следующим образом: хозяева показывают документ, техпаспорт на аттракцион, правильную установку, монтаж и всё. Судя по всему, дальнейших проверок на безопасность не производится.

В мае жительница Павлодара попала в реанимацию после посещения одного из аттракционов. Когда она пыталась снять дочь с батута, работники отвязали его. В результате Анастасия Мамедова получила различные травмы. У дочери Миланы была травмирована нога. Женщину уже выписали из больницы, однако она до сих пор получает лечение. Полицейские ждут заключения судмедэкспертов.