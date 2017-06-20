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08:51 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Трое сотрудников СИЗО осуждены за избиение до смерти заключенного

Обвиняемые превысили полномочия и сильно избили мужчину.

Трое сотрудников СИЗО в Нижнем Новгороде осуждены за избиение до смерти заключенного, сообщает СУ К по Нижегородской области.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2013 года капитан внутренней службы проводил внеплановый обыск в камерах изолятора. В ответ на отказ осужденного выдать запрещенные к хранению предметы, сотрудник избил пострадавшего.

В декабре 2013 года трое подсудимых избили заключенных, которые за совершение накануне нарушения правил внутреннего распорядка были помещены в одиночные камеры. В результате четверо получили травмы, а один позже скончался.

Одному подсудимому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима, еще двое подсудимых приговорены к пяти и четырем годам лишения свободы условно.

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