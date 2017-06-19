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21:35 (мск), источник: Sputnik.by

Подробности разбойного нападения в Слуцке: задержанным грозит до 15 лет

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Оперативники Слуцкого РОВД задержали троих жителей Бобруйска в момент совершения разбойного нападения, молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел в субботу, 17 июня. Трое 18-летних жителей Бобруйска приехали в Слуцк под видом продавцов алкоголя — ранее в интернете они нашли покупателя крупной партии спиртного (500 литров российской водки «Белая береза»). Согласно плану злоумышленников, при встрече они должны были завладеть деньгами, предназначенными для приобретения алкоголя. При встрече с покупателем его пригласили в микроавтобус, толкнули внутрь и, угрожая оружием, стали требовать деньги.

«Но буквально через несколько секунд, в результате стремительного силового захвата сотрудников ОМОН УВД Минского облисполкома, злоумышленники были задержаны. Парни были немало обескуражены столь быстро изменившейся не в их пользу ситуацией», — рассказали в областном УВД.

Собеседники агентства отметили, что в отношении бобруйчан проводились оперативные мероприятия. Так, накануне слуцким правоохранителям поступила информация о том, что группа молодых людей ищет покупателей на партию водки «Белая береза», привезенной в Беларусь нелегально. Поначалу милиционеры на самом деле считали, что имеют дело с поставщиками контрафактного алкоголя.

«В ходе общения с продавцами “Белой березы” возникли определенные подозрения. Исходя из анализа всех нюансов и особенностей якобы планируемой сделки, появились сомнения в правдоподобности их намерений насчет продажи алкоголя», — рассказал первый заместитель начальника Слуцкого РОВД Александр Шаровар.

Он отметил, что в подобных случаях рассчитываются все варианты развития событий.

В результате задержания никто не пострадал. У молодых людей изъяли пистолет, схожий с огнестрельным оружием «Пистолет Макарова», нож, взятый в аренду микроавтобус «Фиат — Дукато», сверток с веществом растительного происхождения, денежные средства.

В настоящее время действия задержанных квалифицированы как разбойное нападение, совершенное группой лиц, с целью завладения имуществом (ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Им грозит лишение свободы на срок от шести до 15 лет с конфискацией имущества.

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