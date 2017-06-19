Возобновлено движение электричек после аварии на Курском вокзале в Москве
Москва. 19 июня. INTERFAX.RU — В Москве возобновилось движение пригородных электропоездов
Москва. 19 июня. INTERFAX.RU — В Москве возобновилось движение пригородных электропоездов
«В настоящее время движение пригородных электричек восстановлено», — сообщили «Интерфаксу» в департаменте транспорта Москвы. По словам собеседник агентства, на время ограничения движения пригородных поездов было задействовано до 28 компенсационных автобусов ГУП «Мосгортранс».
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