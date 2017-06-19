Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин нажал новый «ядерный» рычаг против США
Селфи может вызвать эпилептический припадок
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Битвы за имена, которые давно пора прекратить
Губернатор в РФ не вернулся на работу после 10-дневного отпуска
Коалиция США сбила истребитель сирийских ВВС В штабе западной коалиции озвучили свою версию уничтожения Су-22
Сыгравший Николая II в «Матильде» актер объяснил свою репутацию
Безруков попросил Путина высказаться о споре вокруг «Матильды»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
На Украине размещены крупнейшие базы террористов – эксперт
Лукашенко о военных учениях с РФ: Давление жуткое
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
РФ создает боевые корабли, плывущие в «гигантском облаке» - СМИ
Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
20Скончался актер Алексей Баталов
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
22:03 (мск), источник: Интерфакс

Возобновлено движение электричек после аварии на Курском вокзале в Москве

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU — В Москве возобновилось движение пригородных электропоездов Курско-Рижского направления, прерванное после столкновения двух поездов на Курском вокзале.

«В настоящее время движение пригородных электричек восстановлено», — сообщили «Интерфаксу» в департаменте транспорта Москвы. По словам собеседник агентства, на время ограничения движения пригородных поездов было задействовано до 28 компенсационных автобусов ГУП «Мосгортранс».

Ранее сообщалось, что из-за аварии на вокзале не было движения поездов между станциями «Царицыно» и «Дмитровская».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Горбачев отверг критику Путина в свой адрес
Путин рассказал о рождении второго внука
Горбачев отверг критику Путина в свой адрес
РФ приостановит действие меморандума с США по полетам над Сирией
Китай пригласил Россию участвовать в проекте космической станции
Сирийская армия спасла пилота сбитого коалицией истребителя
Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс
Эксперт: Видеоповторы убивают футбол
Названо имя мужчины, наехавшего на толпу у лондонской мечети
Число жертв пожара в Португалии достигло 64 человек
Спорт
Эксперимент прошел успешно. Молодежь Германии обыграла Австралию Сборная Германии победила Австралию в матче первого тура Кубка конфедераций
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Авторы «Пиратов Карибского моря» избавятся от Джека Воробья Как сообщает источник, зрители потеряли интерес к главному герою франшизы, поэтому в продолжении от него собираются отказаться
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
В России подешевели частные дома
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Катя Гордон восхитила поклонников честным снимком после родов Спустя четыре месяца после появления на свет второго ребенка звезда выложила в Instagram неотретушированное фото в бикини.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь