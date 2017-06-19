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21:15 (мск), источник: Newtimes.kz

В Актобе у умершего парня изъяли почки без согласия родных

В Актобе врачи изъяли у умершего 22-летнего Серикболсына Битимулы внутренние органы без согласия родных и близких и пересадили двум другим пациентам.

Источник: Newtimes.kz

Родственники узнали об этом только в морге. Семья молодого человека в гневе и готова подать в суд на медиков. Вот только врачи не понимают, из-за чего скандалят родные, передает КТК.

22-летний Серикболсын Битимулы скоропостижно скончался две недели назад. Пришел домой с жалобами на головную боль, якобы кто-то ударил его сзади, утром впал в кому и так и не пришел в себя. За жизнь Серикболсына сначала боролись врачи центральной больницы Байганинского района, затем его срочно доставили в Актобе. Однако всё оказалось тщетно. А в морге родственники узнали, что врачи без их ведома изъяли у парня обе почки.

«Сюда его привезли, в Актобе, и после смерти сразу взяли его органы без разрешения. У него ведь есть родственники, хотя бы у одного человека спросили бы. Оповестили бы, что хотят так сделать. Но никто ничего не сказал. Мы это узнали совсем от других людей. В морге кто-то сказал, что у парня почек нет, и с этого всё началось», — говорит тётя Серикболсына Битимулы Гуляим Есенбаева.

Родные вспоминают: медики сообщили им о тяжелом состоянии Серикболсына, только когда мозг уже полностью перестал работать. О необходимости использовать умершего парня как донора даже не было и речи. Поэтому адвокаты считают, что врачи допустили грубую ошибку.

«Есть закон о здоровье народа системы здравоохранения, статья 169, пункт 10. Раз закон запрещает, работники здравоохранения в любом случае должны были выяснить, согласны ли родственники», — говорит адвокат Катарбай Раисов.

А вот в управлении здравоохранения говорят, что никакого согласия на самом деле не требуется. Говорят, в этом году в Казахстане приняли новый закон, и в нем лишь одно требование: если при жизни человек не написал отказную от донорства, то его органы могут быть пересажены нуждающимся.

«В экстренном порядке все операционные вмешательства проведены. А вот этого пациента конкретно при жизни не были нам представлены документы, подтверждающие, что он отказывается быть донором. Поэтому такая работа в Актюбинской области и по всей республике будет продолжена», — пояснил руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Асет Калиев.

Родственники Серикболсына написали заявления в прокуратуру и полицию. К слову, тот самый закон о развитии трупной трансплантологии был разработан медиками во главе с весьма опытным врачом, бывшим министром здравоохранения Жаксылыком Доскалиевым. Через пару дней его ожидают в Актобе. После разразившегося скандала он решил лично провести разъяснительную работу.

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