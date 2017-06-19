Число жертв пожара в Португалии достигло 64 человек
Москва. 19 июня. INTERFAX.RU — Жертвами лесных пожаров в центральной части Португалии стали не менее 64 человек, еще 136 человека получили травмы, сообщает в понедельник газета Cofina Media.
Москва. 19 июня. INTERFAX.RU — Жертвами лесных пожаров в центральной части Португалии стали не менее 64 человек, еще 136 человека получили травмы, сообщает в понедельник газета Cofina Media.
Среди погибших четверо являются детьми. Среди получивших травмы 121 мирный житель, 13 пожарных и один военный.
На борьбу с пожарами брошено примерно 600 пожарных и 190 единиц спецтехники.
Из Испании на помощь португальским пожарным направлены два специальных самолета.