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21:57 (мск), источник: Интерфакс

Число жертв пожара в Португалии достигло 64 человек

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU — Жертвами лесных пожаров в центральной части Португалии стали не менее 64 человек, еще 136 человека получили травмы, сообщает в понедельник газета Cofina Media.

Источник: Reuters

Среди погибших четверо являются детьми. Среди получивших травмы 121 мирный житель, 13 пожарных и один военный.

Источник: Reuters

На борьбу с пожарами брошено примерно 600 пожарных и 190 единиц спецтехники.

Источник: Reuters

Из Испании на помощь португальским пожарным направлены два специальных самолета.

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