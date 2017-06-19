Лодка с детьми перевернулась на Ладожском озере

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июня. /ТАСС/. Лодка с пятью детьми перевернулась на Ладожском озере в Карелии, двое спаслись, троих ищут.

Потерпевшие по делу о гибели детей на Сямозере не согласились с приговором фельдшеру

Об этом в понедельник ТАСС сообщили в поисково-спасательной службе республики.

«В районе поселка Импилахти потерпела крушение лодка, в которой было пять детей. Двое спаслись, троих спасают», — сказал представитель службы.