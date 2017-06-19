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23:14 (мск), источник: ТАСС

Лодка с детьми перевернулась на Ладожском озере

Спасатели ведут поиски троих из пяти детей, которые были на борту.

Источник: РИА "Новости"

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июня. /ТАСС/. Лодка с пятью детьми перевернулась на Ладожском озере в Карелии, двое спаслись, троих ищут.

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Об этом в понедельник ТАСС сообщили в поисково-спасательной службе республики.

«В районе поселка Импилахти потерпела крушение лодка, в которой было пять детей. Двое спаслись, троих спасают», — сказал представитель службы.

По данным регионального МЧС, на месте происшествия работают сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), волонтеры и поисково-спасательные службы.

Комментарии
1
Vesta *
лодка, в которой было пять детей. Двое спаслись, троих спасают»... а где были взрослые ? почему двое не спасли троих ?
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