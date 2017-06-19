Лодка с детьми перевернулась на Ладожском озере
Спасатели ведут поиски троих из пяти детей, которые были на борту.
Спасатели ведут поиски троих из пяти детей, которые были на борту.
ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июня. /ТАСС/. Лодка с пятью детьми перевернулась на Ладожском озере в Карелии, двое спаслись, троих ищут.
Об этом в понедельник ТАСС сообщили в
«В районе поселка Импилахти потерпела крушение лодка, в которой было пять детей. Двое спаслись, троих спасают», — сказал представитель службы.
По данным регионального МЧС, на месте происшествия работают сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), волонтеры и