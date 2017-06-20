В Карелии более 120 человек ищут перевернувшихся на лодке подростков

Ранее сообщалось, что лодка с пятью детьми перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере.

Лодка с детьми перевернулась на Ладожском озере

По предварительным данным, двоим удалось спастись, судьба троих неизвестна. В настоящее время ведутся поиски детей. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков срочно выехал на место происшествия.

В настоящее время на месте происшествия работают подразделения ГИМС Питкярантского района, Питкярантского пожарно-спасательного гарнизона, Сортавальского поисково-спасательного отряда и волонтеры.

«Дополнительно к месту происшествия выдвинулась оперативная группа главного управления МЧС России по республике Карелия, аэромобильная группировка главного управления МЧС России по республике Карелия, группа отдела полиции по Питкярантскому району (123 человека, 27 единиц техники, из них от МЧС 42 человека, 9 единиц техники)», — говорится в сообщении.