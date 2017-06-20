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03:37 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанин украл телефон у своей жены

В Краснофлотском районе Хабаровска обокрали местную жительницу.

Потерпевшая обратилась в полицию. По словам женщины, из ее комнаты в общежитии похитили телефон. Ущерб составил около 28 тысяч рублей.

Стражи правопорядка выяснили, что гаджет забрал муж заявительницы. 29-летний мужчина собирался продать телефон, а деньги потратить на выпивку. Смартфон у него изъяли и вернули потерпевшей.

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Известно, что ранее мужчина был судим за кражи, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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