Хабаровчанин украл телефон у своей жены

Потерпевшая обратилась в полицию. По словам женщины, из ее комнаты в общежитии похитили телефон. Ущерб составил около 28 тысяч рублей.

Стражи правопорядка выяснили, что гаджет забрал муж заявительницы. 29-летний мужчина собирался продать телефон, а деньги потратить на выпивку. Смартфон у него изъяли и вернули потерпевшей.