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03:13 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье осудили экс-замглавы ОМВД за присвоение трех миллионов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн — РИА Новости. Суд в Приморье назначил 4,5 года колонии бывшему заместителю начальника ОМВД России по Ханкайскому району за присвоение бивней мамонта и 3,6 миллиона рублей, которые были вещдоками, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.

Источник: РИА Новости

«Как установлено в судебном заседании, начальник следственного отделения присвоил признанные в качестве вещественных доказательств по находящимся в его производстве уголовным делам фрагменты бивней мамонта стоимостью 500 тысяч рублей, а также денежные средства в сумме 3,6 миллиона рублей», — сказал собеседник.

По его словам, установлено, что часть денег — 810 тысяч рублей — он решил легализовать, купив автомобиль.

«Суд приговорил его за содеянное к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере более 400 тысяч рублей. Подсудимому установлен запрет замещать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года», — отметил собеседник.

Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с фигуранта 500 тысяч рублей в доход государства, купленная им машина конфискована.

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