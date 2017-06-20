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03:35 (мск), источник: Губерния онлайн

По вине знакомой хабаровчанка лишилась ноутбука

У жительницы микрорайона Хабаровск-2 украли технику, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

Накануне в гости к потерпевшей приходил брат со своей знакомой. Они устроили застолье. Утром заявительница обнаружила пропажу ноутбука, двух портативных модемов и аксессуаров для компьютерных игр. Ущерб составил около 26 тысяч рублей.

По подозрению в краже была задержана гостья потерпевшей. Оказалось, что злоумышленница продала похищенный ноутбук, остальную технику хранила в своем доме. Теперь 20-летняя фигурантка находится под подпиской о невыезде.

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