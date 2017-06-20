По вине знакомой хабаровчанка лишилась ноутбука

Накануне в гости к потерпевшей приходил брат со своей знакомой. Они устроили застолье. Утром заявительница обнаружила пропажу ноутбука, двух портативных модемов и аксессуаров для компьютерных игр. Ущерб составил около 26 тысяч рублей.

По подозрению в краже была задержана гостья потерпевшей. Оказалось, что злоумышленница продала похищенный ноутбук, остальную технику хранила в своем доме. Теперь 20-летняя фигурантка находится под подпиской о невыезде.