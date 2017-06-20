Во Владивостоке разыскивают водителя, сбившего школьницу на «зебре»

ГАИ Владивостока обращается к возможным очевидцам и свидетелям дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего пешехода: 7 июня 2017 года в 15.00 в районе остановки общественного транспорта «ДВПИ», находящейся недалеко от дома № 66 по улице Светланская, произошло ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД края. Водитель скрылся с места ДТП. В результате 12-летняя девочка получила травму в виде ушиба стопы левой ноги.

Неустановленный водитель на неустановленной автомашине белого цвета совершил наезд на ребенка, в тот момент, когда девочка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Машина не остановилась и продолжила движение в сторону центра города.