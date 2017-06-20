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03:28 (мск), источник: PrimaMedia.ru

На Эгершельде автомобиль превратился в факел после взрыва

Пострадали еще два соседних авто.

Владивосток, 20 июня, PrimaMedia.

Неспокойная ночь выдалась у жителей дома по улице Крыгина во Владивостоке: под окнами здания произошел крупный автомобильный пожар. По словам очевидцев, от серии взрывов загорелась одна машина, пламя с которой перебросилось на соседние, сообщает ИА PrimaMedia.

Три взрыва подряд услышали жители дома по Крыгина, 42, в ночь на 20 июня.

«Кто-то взорвал машину прямо напротив окна в 04.00. Три взрыва — и авто превратилось в один большой факел. Рядом с ним вплотную припаркованы еще десятки других. Просто спасибо миру, что они не загорелись следом. С первого этажа, находясь в нескольких метрах от пожара, наблюдать за этим страшно: если по цепочке бомбанут остальные, из квартиры лучше бежать», — написала в Facebook Ольга Продан.

Очевидица отмечает, что пожарные приехали через пару минут после взрыва, на тушение пламени у них ушло около получаса. Также место пожара осмотрели сотрудники полиции.

В пресс-службе ГУ МЧС по Приморью уточнили:

— Сообщение о возгорании поступило к дежурному в 03.52. На место пожарные прибыли в 04.00, локализовали огонь в 4.03, полностью ликвидировали в 04.50. Общая площадь возгорания составила 15 кв. метров.

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