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03:40 (мск), источник: Baikal-info.ru

Трехлетняя девочка попала под поезд в Братске

Трехлетняя девочка попала под поезд в районе Энергетик в Братске.

Трехлетняя девочка попала под поезд в районе Энергетик в Братске. Как 19 июня 2017 года сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, трагический инцидент произошел в этот день около 16:00, когда девочка вместе с матерью и братом переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист пассажирского поезда № 88 подавал сигналы большой громкости и применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось. Девочка доставлена в близлежащее медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

По данному факту следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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