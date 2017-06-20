Первый датчик показал трёхкратное загрязнение Находки угольной пылью

В приморском городе Находка накануне, 19 июня, был установлен первый прибор для измерения концентрации угольной пыли. Всего в рамках создания комплексной системы мониторинга воздуха задействуют 11 аналогичных датчиков. Такое заявление сделал вице-губернатор Евгений Вишняков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Первый прибор установили на границе санитарно-защитной зоны Находкинского морского торгового порта — там перевалка угля наиболее интенсивная. Указанный датчик изготовили в Кемеровской области на заводе по производству высокоточной измерительной аппаратуры для угольной промышленности Кузбасса.

«Всего в Находке планируется установить 11 подобных приборов. Это позволит специалистам надзорных органов получать объективную информацию о загрязнении воздуха, а в случае превышения показателей оперативно реагировать — вплоть до прекращения работ на угольных терминалах», — прокомментировал заместитель Владимира Миклушевского.

В краевом департаменте природных ресурсов добавили, что показания с установленного датчика можно будет отслеживать круглосуточно на сайте администрации Находки. По состоянию на утро вторника, 20 июня, прибор показал запылённость в 1,4 мг/м3 при предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест равном 0,5 мг/м3.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках прошедшей 15 июня «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным житель Находки Андрей Боль пожаловался на то, что угольную пыль из морского порта несёт на город, и спросил, как людям жить дальше. Глава государства, пообещал мальчику вместе с ним посмотреть на обстановку в приморском городе, изучить ситуацию и должным образом на неё отреагировать.

После «Прямой линии» Генпрокуратура РФ дала распоряжение Дальневосточной транспортной прокуратуре провести проверку исполнения законодательства при перевалке угля в морском порту Находки. На обращение к президенту также отреагировал Росприроднадзор, который поручил Тихоокеанскому морскому управлению в течение месяца в круглосуточном режиме проверять стивидоров.