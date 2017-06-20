Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ Германии США на новые антироссийские санкции
Специалист рассказал, как правильно сморкаться
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Катя Гордон восхитила поклонников честным снимком после родов
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Секреты спецкухни. Что в тарелках у президентов и премьеров?Как устроена главная кухня страны, чем и как кормили генсеков, президентов и их ино­странных гостей. Рассказ кремлевского шеф-повара
Литва заплатит: паромный мост РФ грозит серьезными последствиями
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
На Украине размещены крупнейшие базы террористов – эксперт
Лукашенко о военных учениях с РФ: Давление жуткое
43-летняя Мария Голубкина выходит замуж за сына Ливанова (фото)
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
РФ создает боевые корабли, плывущие в «гигантском облаке» - СМИ
Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
03:44 (мск), источник: ИА REGNUM

Первый датчик показал трёхкратное загрязнение Находки угольной пылью

Какие меры примут надзорные органы?

В приморском городе Находка накануне, 19 июня, был установлен первый прибор для измерения концентрации угольной пыли. Всего в рамках создания комплексной системы мониторинга воздуха задействуют 11 аналогичных датчиков. Такое заявление сделал вице-губернатор Евгений Вишняков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Первый прибор установили на границе санитарно-защитной зоны Находкинского морского торгового порта — там перевалка угля наиболее интенсивная. Указанный датчик изготовили в Кемеровской области на заводе по производству высокоточной измерительной аппаратуры для угольной промышленности Кузбасса.

«Всего в Находке планируется установить 11 подобных приборов. Это позволит специалистам надзорных органов получать объективную информацию о загрязнении воздуха, а в случае превышения показателей оперативно реагировать — вплоть до прекращения работ на угольных терминалах», — прокомментировал заместитель Владимира Миклушевского.

В краевом департаменте природных ресурсов добавили, что показания с установленного датчика можно будет отслеживать круглосуточно на сайте администрации Находки. По состоянию на утро вторника, 20 июня, прибор показал запылённость в 1,4 мг/м3 при предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест равном 0,5 мг/м3.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках прошедшей 15 июня «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным житель Находки Андрей Боль пожаловался на то, что угольную пыль из морского порта несёт на город, и спросил, как людям жить дальше. Глава государства, пообещал мальчику вместе с ним посмотреть на обстановку в приморском городе, изучить ситуацию и должным образом на неё отреагировать.

После «Прямой линии» Генпрокуратура РФ дала распоряжение Дальневосточной транспортной прокуратуре провести проверку исполнения законодательства при перевалке угля в морском порту Находки. На обращение к президенту также отреагировал Росприроднадзор, который поручил Тихоокеанскому морскому управлению в течение месяца в круглосуточном режиме проверять стивидоров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Собянин + Москва = минус частная собственность и деньги РФ: улучшить нельзя
В Карелии более 120 человек ищут перевернувшихся на лодке детей
Освобожденный в КНДР американский студент скончался
СМИ: Тиллерсон подготовил план развития рабочих отношений с РФ
Источник сообщил о задержании бывшего директора «Гоголь-центра»
Эксперт: Видеоповторы убивают футбол
Российским студентам разрешат сдавать ВКР в форме стартапов
Белый дом подтвердил встречу Порошенко с Пенсом
Спорт
Эксперимент прошел успешно. Молодежь Германии обыграла Австралию Сборная Германии победила Австралию в матче первого тура Кубка конфедераций
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Авторы «Пиратов Карибского моря» избавятся от Джека Воробья Как сообщает источник, зрители потеряли интерес к главному герою франшизы, поэтому в продолжении от него собираются отказаться
Недвижимость
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
С петербургского застройщика взыскали долги по зарплате
Названы самые безопасные города России
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Катя Гордон восхитила поклонников честным снимком после родов Спустя четыре месяца после появления на свет второго ребенка звезда выложила в Instagram неотретушированное фото в бикини.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь