Два десятка офисов массово ограбили на Горском жилмассиве в Новосибирске

Дом на Горском пестрит рекламой. В здании шесть десятков офисных помещений. Порядка 20 обокрали за одну ночь.

Дмитрий Антропов: «Забегаю, смотрю, у нас валяется сейф посреди офиса. Двери взломаны. То есть сначала было первое впечатление — что у нас за враг?».

Деньги из этой кассы директор забрал накануне. Грабителям достались 500 рублей. Ущерб от погрома почти 100 тысяч.

Два десятка офисов. Не спасли ни первоклассные немецкие сейфы, ни стальные двери. Грабители, судя по всему, работали не спеша. Выбирали кабинеты без сигнализации. За ночь успели обойти два этажа.

Евгений Легостаев: «Все сейфы вскрыты, конечно. Охотились за наличностью. Ну наличность у нас не большая в кассе, вот которая была, та и похищена. То есть 36 тысяч».

Ущерб подсчитывают. Предварительный — два миллиона рублей. Как проникли — разводит руками администратор. Говорит, вечером делала обход.

Елена Морозова, администратор: «Вот все-все-все проверила — нигде никого. Откуда они взялись? Толи где-то спрятались может?».

Ксения Климина, корреспондент: «Сотрудники офиса предполагают, что после ограбления преступники прошли через вот эту дверь — она сейчас закрыта. И вышли через детский магазин. Это единственный выход из здания, который ночью не сдается на пульт охраны».

Наталья Суковатова, старший референт отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области: По данному факту проводится до следственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сумма ущерба устанавливается. В настоящее время сотрудниками полиции организован комплекс оперативно — розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.