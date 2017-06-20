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04:27 (мск), источник: Вести Приморье

Радиоактивный электромобиль задержали в порту владивостокские таможенники

Владивостокские таможенники в очередной раз выявили радиационно-опасный товар, прибывший морским транспортом из Японии. В этот раз причиной повышенного уровня ионизирующего излучения оказался легковой автомобиль Nissan Leaf.

В результате проведения радиационного контроля было установлено, что причиной повышенного уровня радиации на автомобиле, является наличие бета-активных частиц, в среднем около 40 част*мин/см2. Информация о выявленном объекте была оперативно передана в санитарно-карантинный пункт Морского порта Владивосток Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Радиационно-опасный товар был запрещен к ввозу на таможенную территорию и отправится обратно в Японию, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Владивостокскую таможню.

Отметим, что в этом году это уже пятый случай выявления радиационно-опасного товара прибывшего морским транспортом из Японии в регионе деятельности Владивостокской таможни, всего с момента аварии на атомной станции Фукусима-1, произошедшей 11 марта 2011 года, выявлено 875 подобных товаров.

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