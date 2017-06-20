Радиоактивный электромобиль задержали в порту владивостокские таможенники

В результате проведения радиационного контроля было установлено, что причиной повышенного уровня радиации на автомобиле, является наличие бета-активных частиц, в среднем около 40 част*мин/см2. Информация о выявленном объекте была оперативно передана в санитарно-карантинный пункт Морского порта Владивосток Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Радиационно-опасный товар был запрещен к ввозу на таможенную территорию и отправится обратно в Японию, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Владивостокскую таможню.