Ночные «покатушки» в Приморье закончились «перевёртышем»

Серьезная авария произошла в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Фокино, в районе Семи ветров. 23-летний водитель за рулем автомобиля марки Toyota FunCargo, предположительно находящийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением своего транспортного средства и вылетел с трассы, не вписавшись в поворот. Лихач едва не протаранил здание городской библиотеки, автомобиль перевернулся и упал на крышу. Стоит отметить, что в момент аварии его сопровождала 13-летняя спутница.

По предварительной информации, никто не пострадал. И пассажир и водитель Toyota FunCargo — жители Большого Камня.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.