Ночные «покатушки» в Приморье закончились «перевёртышем»
В автомобиле находился 23-летний парень и его 13-летняя спутница.
В автомобиле находился 23-летний парень и его 13-летняя спутница.
Серьезная авария произошла в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент произошел в городе Фокино, в районе Семи ветров. 23-летний водитель за рулем автомобиля марки Toyota FunCargo, предположительно находящийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением своего транспортного средства и вылетел с трассы, не вписавшись в поворот. Лихач едва не протаранил здание городской библиотеки, автомобиль перевернулся и упал на крышу. Стоит отметить, что в момент аварии его сопровождала 13-летняя спутница.
По предварительной информации, никто не пострадал. И пассажир и водитель Toyota FunCargo — жители Большого Камня.
В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.