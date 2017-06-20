В Иркутске задержали двоих мужчин, которые подожгли Audi A6
В Иркутске задержали двух молодых людей, которые подожгли автомобиль «Ауди А6».
В Иркутске задержали двух молодых людей, которые подожгли автомобиль «Ауди А6».
Как 20 июня 2017 года сообщила
Личности предполагаемых преступников удалось установить, и 16 июня были задержаны 20-летние иркутяне, которые сразу дали признательные показания. Мотивы преступления сейчас устанавливаются. Известно, что ранее задержанные привлекались к уголовной ответственности, один из них в прошлом году уже был осужден за аналогичное преступление.
В отношении молодых людей следственными органами Отдела полиции № 2 по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), возбуждено уголовное дело. Им грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.