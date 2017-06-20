В Иркутске задержали двоих мужчин, которые подожгли Audi A6

Как 20 июня 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 5 июня около 23:00 в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителей микрорайона Юбилейный о возгорании автомобиля. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа провела поквартирный обход, опросила возможных очевидцев, а также изъяла видео с камер наблюдения. Пожарно-техническая экспертиза установила, что причиной возгорания стал поджог.

Личности предполагаемых преступников удалось установить, и 16 июня были задержаны 20-летние иркутяне, которые сразу дали признательные показания. Мотивы преступления сейчас устанавливаются. Известно, что ранее задержанные привлекались к уголовной ответственности, один из них в прошлом году уже был осужден за аналогичное преступление.

В отношении молодых людей следственными органами Отдела полиции № 2 по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), возбуждено уголовное дело. Им грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.