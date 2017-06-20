Убить собственного сына пытался житель Хабаровского края

Хабаровск, 20 июня, AmurMedia.

Совместное распитие спиртных напитков отцом и сыном из Комсомольска-на-Амуре закончилось для последнего ножевым ранением. Потерпевший был госпитализирован, а на пожилого родителя заведено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщил корр. ИА AmurMedia источник в правоохранительных органах.19 июня возбуждено уголовное дело против 69-летнего жителя города Юности. Днем ранее в ходе совместных возлияний с сыном, с которым проживает на одной жилой площади, пенсионер ударил родственника ножом в живот.— Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, на данный момент угрозы его жизни нет. Сам же подозреваемый вину не отрицал, скрыться с места преступления не пытался. В ходе дачи объяснений была написана явка с повинной, — рассказал источник. Учитывая возраст злоумышленника, наличие постоянного места жительства и раскаяние, до суда подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Согласно пункту «З» части 2 статьи 111 УК РФ, пенсионеру будет предъявлено обвинение в нанесении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого как оружие. Наказание может составить до 10 лет колонии.

Получить оперативный комментарий в Следственном управлении Следственного комитет России по Хабаровскому краю к данному моменту не удалось. Информация уточняется.