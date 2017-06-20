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05:23 (мск), источник: Губерния онлайн

Житель Хабаровского края угнал машину, чтобы доехать до дома

В Комсомольске-на-Амуре у местного жителя ночью угнали «Жигули». Потерпевший обратился в полицию.

Выяснилось, что машину похитил молодой человек, который знаком с сыном потерпевшего. 21-летний фигурант увидел «Жигули» во дворе дома, открыл незапертую дверь и взломал замок зажигания. После злоумышленник сел за руль и, доехав до своего дома, оставил машину во дворе.

Полицейские задержали фигуранта, он находится под подпиской о невыезде. Автомобиль вернули потерпевшему. Возбуждено уголовное дело по факту угона, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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Житель Хабаровского края угнал машину, чтобы доехать до дома
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