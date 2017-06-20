Житель Хабаровского края угнал машину, чтобы доехать до дома

Выяснилось, что машину похитил молодой человек, который знаком с сыном потерпевшего. 21-летний фигурант увидел «Жигули» во дворе дома, открыл незапертую дверь и взломал замок зажигания. После злоумышленник сел за руль и, доехав до своего дома, оставил машину во дворе.

Полицейские задержали фигуранта, он находится под подпиской о невыезде. Автомобиль вернули потерпевшему. Возбуждено уголовное дело по факту угона, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.