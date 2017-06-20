В Красноярске будут судить двух братьев за убийство родителей
Инцидент произошел в октябре 2016 года в с. Ермаковское.
Инцидент произошел в октябре 2016 года в с. Ермаковское.
В Красноярский краевой суд направлено дело об убийстве в селе Ермаковское. 20-летний парень решил лишить жизни своих родителей с помощью двоюродного брата. Об этом сообщает
Инцидент произошел в октябре 2016 года. По данным ведомства, 20-летний злоумышленник нанес спящему отчиму рубленые и
Установлено, что обвиняемый постоянно нигде не работал и источника заработка не имел. Он проживал с несовершеннолетним братом у своей матери и отчима, проводя время за играми в компьютер и телефон. Подросток, в свою очередь, постоянно находился под влиянием старшего брата и подражал ему, участвуя в убийстве своей тети.
В ближайшее время суд примет решение по данному делу. Парням грозят длительные сроки лишения свободы.