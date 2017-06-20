В Красноярске будут судить двух братьев за убийство родителей

В Красноярский краевой суд направлено дело об убийстве в селе Ермаковское. 20-летний парень решил лишить жизни своих родителей с помощью двоюродного брата. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Инцидент произошел в октябре 2016 года. По данным ведомства, 20-летний злоумышленник нанес спящему отчиму рубленые и колото-резаные раны головы и шеи, которые привели к смерти. В тот же день через непродолжительное время он вместе с 17-летним двоюродным братом нанес смертельные ножевые ранения своей матери, которая спала в соседней комнате.

Установлено, что обвиняемый постоянно нигде не работал и источника заработка не имел. Он проживал с несовершеннолетним братом у своей матери и отчима, проводя время за играми в компьютер и телефон. Подросток, в свою очередь, постоянно находился под влиянием старшего брата и подражал ему, участвуя в убийстве своей тети.

В ближайшее время суд примет решение по данному делу. Парням грозят длительные сроки лишения свободы.