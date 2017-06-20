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05:31 (мск), источник: Вести - Красноярск

Под Сосновоборском ребёнок провалился ногой в тлеющий торфяник

Под Сосновоборском ребёнок провалился ногой в тлеющий торфяник. С побережья реки Есауловка мальчика на скорой увезли в ожоговый центр. Подземный пожар горит в популярном месте отдыха горожан.

На побережье реки Есауловка толпы горожан. И это днём в понедельник, а в выходные здесь и вовсе яблоку негде упасть. С душных улиц Сосновоборска люди тянутся к воде. Но непринуждённая прогулка в этом месте — опасная игра с судьбой. Из-под земли у излюбленного места отдыха идёт дым. Здесь ощущается терпкий запах гари. В десятке метров отдыхают люди и не подозревают, что здесь горят торфяники. Никакой предупредительной информации нет, а грунт может в любой момент провалиться.

Торф прогорает на всю глубину залегания, это порой полтора-два метра, а после почва проваливается. Накануне 12-летний мальчик с бабушкой отправились рыбачить к побережью. Нога ребёнка ушла в песок, а дальше — испуганный крик и вызов скорой помощи. Всё случилось очень неожиданно.

«Он шёл, была прямая дорога, и попал ногой. Ожог 1−2 степени, в течение 2−3 недель заживёт, шрамов не будет», — рассказала мама пострадавшего ребёнка Ольга Дернова.

По словам родителей, после перевязок ребёнку дают обезболивающее, но на обожжённую ногу мальчик старается не наступать. О том, что у реки горят торфяники, администрация Сосновоборска и спасатели узнали только после нашего звонка. Теперь опасный участок предстоит тщательно перекопать и залить водой.

Анастасия ЦЫГАНКОВА


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