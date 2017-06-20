Восемь человек разыскиваются после пропажи на воде в Хабаровском крае

Хабаровск, 20 июня, AmurMedia.

Десять человек пропали в Хабаровском крае с открытия сезона навигации. Два из них уже найдено мертвыми, сообщил корр. ИА AmurMedia в ходе пресс-конференции главный госинспектор по маломерным судам Хабаровского края Равиль Латыпов.

С начала сезона навигации на водных объектах в Хабаровском крае пропало десять человек. По словам регионального госинспектора Равиля Латыпова, большинство случаев не связаны с отдыхом у воды.

— Практически все пропавшие — это рыбаки или вышедшие на маломерных судах. И, насколько я знаю, последние происшествия связаны с употреблением спиртных напитков. Замечу, что, согласно статистике, количество несчастных случаев уменьшается. Для сравнения, в 2015 году за весь сезон было 70 случаев, в 2016 — 63.