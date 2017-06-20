Два человека погибли из-за взрыва на заправке на Иссык-Куле
Два человека, в том числе ребенок, сгорели заживо, еще восемь получили ожоги в результате взрыва на автогазозаправочной станции на побережье
Два человека, в том числе ребенок, сгорели заживо, еще восемь получили ожоги в результате взрыва на автогазозаправочной станции на побережье
По данным
«В настоящий момент в реанимации районной больницы находятся пять человек, их состояние оценивается как тяжелое, у всех термические ожоги», — сообщает Минздрав.
Среди погибших есть ребенок, отметили в