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07:17 (мск), источник: Newtimes.kz

Два человека погибли из-за взрыва на заправке на Иссык-Куле

Два человека, в том числе ребенок, сгорели заживо, еще восемь получили ожоги в результате взрыва на автогазозаправочной станции на побережье Иссык-Куля, передает РИА Новости.

Источник: Newtimes.kz

По данным пресс-службы Минздрава страны, взрыв в селе Ананьево Иссык-Кульской области произошел накануне вечером при перекачке газа. Всего пострадали 10 человек, двое из которых погибли.

«В настоящий момент в реанимации районной больницы находятся пять человек, их состояние оценивается как тяжелое, у всех термические ожоги», — сообщает Минздрав.

Среди погибших есть ребенок, отметили в пресс-службе.

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