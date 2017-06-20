Два человека погибли из-за взрыва на заправке на Иссык-Куле

По данным пресс-службы Минздрава страны, взрыв в селе Ананьево Иссык-Кульской области произошел накануне вечером при перекачке газа. Всего пострадали 10 человек, двое из которых погибли.

«В настоящий момент в реанимации районной больницы находятся пять человек, их состояние оценивается как тяжелое, у всех термические ожоги», — сообщает Минздрав.