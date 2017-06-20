Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин нажал новый «ядерный» рычаг против США
Что дарить врачам: главные правила
Ярость Трампа: президент США "кричал на телевизор" из-за Коми
"Наизнанку": что продают под видом чистой питьевой воды
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Секреты спецкухни. Что в тарелках у президентов и премьеров?Как устроена главная кухня страны, чем и как кормили генсеков, президентов и их ино­странных гостей. Рассказ кремлевского шеф-повара
Литва заплатит: паромный мост РФ грозит серьезными последствиями
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
США «всполошились» после полета гиперзвуковой ракеты РФ – СМИ
На Украине есть крупнейшие базы боевиков – эксперт
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
РФ создает боевые корабли, плывущие в «гигантском облаке» - СМИ
Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
10Умер Гельмут Коль
06:57 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Дело зачинщика-цыгана бойни в Цыганском поселке направлено в суд

Вместе со своими подельниками молодой человек лишил квартиры екатеринбуржца.

Один из зачинщиков бойни в цыганском поселке на улице Депутатской цыган Дмитрий Пестриков угодил под другое уголовное дело вместе с двумя подельниками. Их обвиняют в незаконном присвоении квартиры на улице Минометчиков, передает корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

Цыган Дмитрий Пестриков и двое его подельников, Николай Богданов и Александр Ярошевич, обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Читайте также
Мутная история: в Екатеринбурге начался суд по массовой драке у «Дирижабля»

Выяснилось, что с марта по май 2015 года Пестриков незаконно завладел квартирой на улице Минометчиков, а затем продал ее. Мошенническая схема была простая. Пестриков подыскал екатеринбуржца, ведущего асоциальный образ жизни и злоупотребляющего алкоголем, вошел к нему в доверие.

«Пестриков под предлогом оказания помощи в избавлении от алкогольной зависимости и оказания помощи в трудоустройстве, обманным способом завладел ключами от его квартиры, паспортом, а также документами о праве собственности на квартиру, которые в последующем передал Богданову», — рассказали «АиФ-Урал» в областной прокуратуре.

После чего Богданов нашел ранее незнакомого ему Александра Ярошевича, заключил с ним сделку и вклеил его фотографию в паспорт собственника квартиры, воспользовавшись услугами неустановленного лица. Через нотариальную доверенность квартира в итоге была продана за 1,5 млн рублей.

«Незаконно полученными денежными средствами Пестриков, Богданов и Ярошевич распорядились по своему усмотрению», — отметили в прокуратуре.

Уголовное дело в отношении Пестрикова и двух его подельников направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Стоить отметить, что в ходе расследования дела ущерб и жилищные права пострадавшего были восстановлены.

Напомним, что Дмитрий Пестриков является также фигурантом другого громкого уголовного дела по факту перестрелки на улице Депутатской в Юго-западном районе Екатеринбурга, произошедшей 3 сентября 2016 года.

В результате конфликта двух сторон двое мужчин погибли, а семеро получили ранения. По факту стрельбы были возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство двух лиц», «Незаконный оборот оружия» и «Организация и участие в массовых беспорядках». Следствием рассматривается две версии произошедшего: межличностный конфликт и необходимая оборона.

Помимо Дмитрия Пестрикова под арест попали Янек Князев, Руслан и Петр Оглы, Сергей Гончаров, под домашний арест — Алексей Портнов. Кроме того, под подпиской о невыезде находятся Олег Шишов, Алексей и Александр Дутовы, Дмитрий Ильиных, Алексей Подоруев, Андрей Фородуй.

Всего же, по данным регионального СУ СКР, в перестрелки приняли участие не менее 21 человека.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Новые правила в самолете: что и как можно провозить
Республиканцы приостановили голосование по санкциям против РФ
Освобожденный в КНДР американский студент скончался
СМИ: Тиллерсон подготовил план развития отношений между РФ и США
Водолазы начали поиск детей, перевернувшихся в лодке на Ладоге
Эксперт: Видеоповторы убивают футбол
Российским студентам разрешат сдавать ВКР в форме стартапов
Источник сообщил о задержании экс-директора «Гоголь-центра»
Спорт
Эксперимент прошел успешно. Молодежь Германии обыграла Австралию Сборная Германии победила Австралию в матче первого тура Кубка конфедераций
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Авторы «Пиратов Карибского моря» избавятся от Джека Воробья Как сообщает источник, зрители потеряли интерес к главному герою франшизы, поэтому в продолжении от него собираются отказаться
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
В России подешевели частные дома
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Катя Гордон восхитила поклонников честным снимком после родов Спустя четыре месяца после появления на свет второго ребенка звезда выложила в Instagram неотретушированное фото в бикини.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь