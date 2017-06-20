Дело зачинщика-цыгана бойни в Цыганском поселке направлено в суд

Цыган Дмитрий Пестриков и двое его подельников, Николай Богданов и Александр Ярошевич, обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Один из зачинщиков бойни в цыганском поселке на улице Депутатской цыган Дмитрий Пестриков угодил под другое уголовное дело вместе с двумя подельниками. Их обвиняют в незаконном присвоении квартиры на улице Минометчиков, передает корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

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Выяснилось, что с марта по май 2015 года Пестриков незаконно завладел квартирой на улице Минометчиков, а затем продал ее. Мошенническая схема была простая. Пестриков подыскал екатеринбуржца, ведущего асоциальный образ жизни и злоупотребляющего алкоголем, вошел к нему в доверие.

«Пестриков под предлогом оказания помощи в избавлении от алкогольной зависимости и оказания помощи в трудоустройстве, обманным способом завладел ключами от его квартиры, паспортом, а также документами о праве собственности на квартиру, которые в последующем передал Богданову», — рассказали «АиФ-Урал» в областной прокуратуре.

После чего Богданов нашел ранее незнакомого ему Александра Ярошевича, заключил с ним сделку и вклеил его фотографию в паспорт собственника квартиры, воспользовавшись услугами неустановленного лица. Через нотариальную доверенность квартира в итоге была продана за 1,5 млн рублей.

«Незаконно полученными денежными средствами Пестриков, Богданов и Ярошевич распорядились по своему усмотрению», — отметили в прокуратуре.

Уголовное дело в отношении Пестрикова и двух его подельников направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Стоить отметить, что в ходе расследования дела ущерб и жилищные права пострадавшего были восстановлены.

Напомним, что Дмитрий Пестриков является также фигурантом другого громкого уголовного дела по факту перестрелки на улице Депутатской в Юго-западном районе Екатеринбурга, произошедшей 3 сентября 2016 года.

В результате конфликта двух сторон двое мужчин погибли, а семеро получили ранения. По факту стрельбы были возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство двух лиц», «Незаконный оборот оружия» и «Организация и участие в массовых беспорядках». Следствием рассматривается две версии произошедшего: межличностный конфликт и необходимая оборона.

Помимо Дмитрия Пестрикова под арест попали Янек Князев, Руслан и Петр Оглы, Сергей Гончаров, под домашний арест — Алексей Портнов. Кроме того, под подпиской о невыезде находятся Олег Шишов, Алексей и Александр Дутовы, Дмитрий Ильиных, Алексей Подоруев, Андрей Фородуй.

Всего же, по данным регионального СУ СКР, в перестрелки приняли участие не менее 21 человека.