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07:14 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы машина перевернулась на тротуаре

В ДТП обошлось без пострадавших.

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16
фотографий
16
фотографий

Утром в Алматы произошло ДТП с участием автомобиля Лада 2113, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария случилась на ул. Сатпаева, перед ул. Масанчи. Автомобиль двигался в западном направлении, и по неизвестной причине водитель стал тормозить. Тормозной путь составил 31,5 метров. После чего машину понесло боком. Она заехала на тротуар, где перевернулась и врезалась в дерево.

По счастливой случайности на тротуаре не было прохожих. В авто находились двое парней, и никто из них не хотел говорить, кто управлял машиной. Обоих доставили на освидетельствование. Водителя установят криминалисты.

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