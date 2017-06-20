В Алматы машина перевернулась на тротуаре

Утром в Алматы произошло ДТП с участием автомобиля Лада 2113, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария случилась на ул. Сатпаева, перед ул. Масанчи. Автомобиль двигался в западном направлении, и по неизвестной причине водитель стал тормозить. Тормозной путь составил 31,5 метров. После чего машину понесло боком. Она заехала на тротуар, где перевернулась и врезалась в дерево.

По счастливой случайности на тротуаре не было прохожих. В авто находились двое парней, и никто из них не хотел говорить, кто управлял машиной. Обоих доставили на освидетельствование. Водителя установят криминалисты.