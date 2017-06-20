В Колумбии повстанцы похитили двух голландских журналистов

62-летний Дерк Иоганн Болт и 58-летний Эйсебио Эрнест Мари пропали в департаменте Северный Сантандер, неподалеку от границы с Венесуэлой.

В настоящее время АНО является крупнейшей повстанческой группировкой страны, ведущей вооруженную борьбу против правительства. По данным Reuters, боевики этой группировки зачастую проводят похищения иностранцев с целью выкупа. Более известная повстанческая группировка FARC в 2016 году подписала мирное соглашение с властями страны.

В столице Колумбии Боготе 18 июня произошел теракт в торговом центре. Его жертвами стали три человека, в том числе гражданка Франции, еще восемь человек пострадали. Повстанцы АНО опровергли свою причастность к взрыву.