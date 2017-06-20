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07:23 (мск), источник: РБК

В Колумбии повстанцы похитили двух голландских журналистов

В Колумбии леворадикальные повстанцы похитили двух голландских журналистов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение колумбийских военных.

Источник: AP 2017

По данным военных, ответственными за похищение являются боевики маркистской группировки АНО (Армия национального освобождения).

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62-летний Дерк Иоганн Болт и 58-летний Эйсебио Эрнест Мари пропали в департаменте Северный Сантандер, неподалеку от границы с Венесуэлой.

В настоящее время АНО является крупнейшей повстанческой группировкой страны, ведущей вооруженную борьбу против правительства. По данным Reuters, боевики этой группировки зачастую проводят похищения иностранцев с целью выкупа. Более известная повстанческая группировка FARC в 2016 году подписала мирное соглашение с властями страны.

В столице Колумбии Боготе 18 июня произошел теракт в торговом центре. Его жертвами стали три человека, в том числе гражданка Франции, еще восемь человек пострадали. Повстанцы АНО опровергли свою причастность к взрыву.

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