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07:07 (мск), источник: Newslab.ru

Внедорожник и ВАЗ в темноте сбили лося (видео)

Животное погибло, 4 человека получили травмы.

На трассе в Красноярском крае две машины переехали выбежавшего на дорогу лося. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, ДТП произошло накануне в 23:30 на 748 км трассы «М-53». Животное погибло, 4 человека получили травмы.

Первым лося сбил 38-летний водитель Toyota Land Cruiser, который двигался со стороны Ачинска в направлении Красноярска. Следом за ним на животное наехал 18-летний водитель ВАЗ-21124, который ехал за внедорожником. Затем ВАЗ слетел в кювет, расположенный справа по ходу движения.

Лось погиб на месте ДТП. Обоим водителям, 12-летнему пассажиру иномарки и пассажиру ВАЗа оказали разовую медицинскую помощь и назначили лечение.

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