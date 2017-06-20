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07:04 (мск), источник: Губерния онлайн

За оправдание терроризма осудят хабаровчанина

В Хабаровске 28-летнего мужчину обвиняют в публичном оправдании терроризма, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, фигурант, находясь на улице в центре краевой столицы, разместил на своей странице в популярной социальной сети видео. В этом материале, согласно заключениям лингвистической и психологической экспертиз, содержались признаки публичного оправдания терроризма.

«Тем самым злоумышленник сделал публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. Свою вину мужчина не признал, сейчас он заключен под стражу. Уголовное дело, возбужденное в отношении фигуранта, направлено в суд для рассмотрения по существу.

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