За оправдание терроризма осудят хабаровчанина
В Хабаровске 28-летнего мужчину обвиняют в публичном оправдании терроризма, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В Хабаровске 28-летнего мужчину обвиняют в публичном оправдании терроризма, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
По версии следствия, фигурант, находясь на улице в центре краевой столицы, разместил на своей странице в популярной социальной сети видео. В этом материале, согласно заключениям лингвистической и психологической экспертиз, содержались признаки публичного оправдания терроризма.
«Тем самым злоумышленник сделал публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании», — отмечается в сообщении