ФСБ задержала контрабандистов военной продукции в Челябинской области

В Челябинской области задержаны и осуждены контрабандисты, переправлявшие продукцию Минобороны РФ на Восток, — в грузовике сотрудники ФСБ нашли 26 ящиков комплектующих к бронетанковой технике, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Осенью 2016 года сотрудники регионального УФСБ совместно с ПУ ФСБ России по Челябинской области на международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое» задержали грузовой автомобиль MAN с 26 ящиками, заполненными бывшими в употреблении комплектующими бронетанковой техники, состоящей на вооружении Минобороны России.

«Организаторы контрабандного канала попали в поле зрения контрразведчиков задолго до задержания. Оперативникам удалось установить, что злоумышленники приобрели данную продукцию для ее поставки в страны Ближнего Востока. По данному факту следственным отделом регионального УФСБ было возбуждено и расследовано уголовное дело», — говорится в сообщении.