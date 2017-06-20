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07:05 (мск), источник: dostup1.ru

ФСБ задержала контрабандистов военной продукции в Челябинской области

Дельцов не выпустили за границу.

В Челябинской области задержаны и осуждены контрабандисты, переправлявшие продукцию Минобороны РФ на Восток, — в грузовике сотрудники ФСБ нашли 26 ящиков комплектующих к бронетанковой технике, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Осенью 2016 года сотрудники регионального УФСБ совместно с ПУ ФСБ России по Челябинской области на международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое» задержали грузовой автомобиль MAN с 26 ящиками, заполненными бывшими в употреблении комплектующими бронетанковой техники, состоящей на вооружении Минобороны России.

«Организаторы контрабандного канала попали в поле зрения контрразведчиков задолго до задержания. Оперативникам удалось установить, что злоумышленники приобрели данную продукцию для ее поставки в страны Ближнего Востока. По данному факту следственным отделом регионального УФСБ было возбуждено и расследовано уголовное дело», — говорится в сообщении.

Троицкий районный суд признал троих мужчин виновными по части 3 статьи 30, части 1 статьи 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду частей военной техники). Им назначено наказание — 3 года 2 месяца условно с испытательным сроком 2 года, 3 года условно с испытательным сроком 2 года, а также 8 месяцев в колонии общего режима, но последний осужденный освобожден из-под стражи, так как уже обтыл срок в СИЗО.

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