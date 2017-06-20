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08:38 (мск), источник: VN.ru

17-летний юноша не смог второй раз переплыть реку Чаус

Под Новосибирском два друга, которые только-только научилась плавать, решили переплыть реку Чаус, ширина которой около 15 метров. Парни перебрались на противоположный берег, а вот обратно вернулся только один.

В Колывани Новосибирской области трагедия произошла на реке Чаус — утонул 17-летний юноша. Сейчас следователи СКР проводят проверку по факту его гибели.

«Днем 19 июня 18-летний и 17-летний юноши отдыхали на реке, ширина которой в этом месте составляет около 15 метров, — рассказал VN.ru официальный представитель СУ СКР по региону Алексей Максименко. — Преодолев вплавь речку Чаус и побыв на противоположенном берегу около получаса, юноши стали возвращаться обратно. 18-летний молодой человек плыл первым, а за ним — 17-летний парень. В какой-то момент последний, находясь посередине реки, стал тонуть и попросил о помощи, но затем скрылся под поверхностью воды».

Находившиеся в это время у реки двое мужчин стали нырять и пытаться спасти парня. Однако глубина реки (около 4 метров) и мутная вода помешали им найти 17-летнего подростка. Прибывшие спасатели с водолазным снаряжением нашли тело молодого человека в реке и достали его на сушу.

«Установлено, что оба парня обладали минимальными навыками плавания, а состояние водного объекта на месте трагедии является небезопасным для купания. Приведенные обстоятельства и явились причиной несчастного случая на воде», — добавил Максименко.

Как добавили в ГУ МЧС по области, с начала года на водоемах Новосибирской области зафиксировано 14 происшествий, погибли 13 человек, из них 2 несовершеннолетних и 5 человек в состоянии алкогольного опьянения. Только за последние выходные дни на водоемах Новосибирска и области утонули 5 человек, в том числе один ребенок.

«Все случаи гибели на воде произошли на так называемых “диких” пляжах — протоке реки Обь в районе поселка Кудряшовский, на озере Ласточка в Мошковском районе, озере в селе Чистополье Коченевского района, на реке Койниха Искитимского района вблизи шлюзов Новосибирского водохранилища», — добавили в МЧС.

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