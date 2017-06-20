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08:39 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Мотовилихинском районе Перми горел ветхий дом

О задымлении двухэтажного здания в микрорайоне «Садовый» сообщили пользователи социальных сетей.

В Мотовилихинском районе Перми 19 июня 2017 года произошёл пожар. Пользователи социальных сетей сообщили о возгорании двухэтажного ветхого нежилого дома под номером 81 на улице Пономарёва в микрорайоне «Садовый» вечером.

Пр данным МЧС, сообщение о пожаре в Мотовилихинскому районе поступило около 19.00.

Огнеборцы выехали на место и потушили здание за 12 минут. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Причина пожара — неосторожное обращение с огнём не установленных лиц.

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