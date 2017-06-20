В Мотовилихинском районе Перми горел ветхий дом

В Мотовилихинском районе Перми 19 июня 2017 года произошёл пожар. Пользователи социальных сетей сообщили о возгорании двухэтажного ветхого нежилого дома под номером 81 на улице Пономарёва в микрорайоне «Садовый» вечером.

Пр данным МЧС, сообщение о пожаре в Мотовилихинскому районе поступило около 19.00.

Огнеборцы выехали на место и потушили здание за 12 минут. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Причина пожара — неосторожное обращение с огнём не установленных лиц.