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08:45 (мск), источник: Губерния онлайн

Трамвай и маршрутка столкнулись в Хабаровске

Виновной в аварии признали вагоновожатую.

Источник: Губерния онлайн

На улице Воронежской в аварию попали трамвай маршрута № 6 и автобус «Хёнде Каунти». Инцидент произошел во вторник утром у автовокзала, сообщает портал «Губерния».

Шофер 107-го только начал рабочий день. 48-летний мужчина остановил маршрутку на рельсах и ждал подходящего момента для того, чтобы свернуть к остановке. В этот момент в «Хёнде» врезался трамвай.

От мощного толчка в салоне автобуса попадали пассажиры. Никто из них пострадал. Обошлось без травм и в электротранспорте.

Виновницей аварии инспекторы ГИБДД признали 27-летнюю вагоновожатую — она не соблюдала безопасную дистанцию.

В результате ДТП трамвайные пути оказались заблокированы в обоих направлениях.

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