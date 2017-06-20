Трамвай и маршрутка столкнулись в Хабаровске

На улице Воронежской в аварию попали трамвай маршрута № 6 и автобус «Хёнде Каунти». Инцидент произошел во вторник утром у автовокзала, сообщает портал «Губерния».

Шофер 107-го только начал рабочий день. 48-летний мужчина остановил маршрутку на рельсах и ждал подходящего момента для того, чтобы свернуть к остановке. В этот момент в «Хёнде» врезался трамвай.

От мощного толчка в салоне автобуса попадали пассажиры. Никто из них пострадал. Обошлось без травм и в электротранспорте.

Виновницей аварии инспекторы ГИБДД признали 27-летнюю вагоновожатую — она не соблюдала безопасную дистанцию.

В результате ДТП трамвайные пути оказались заблокированы в обоих направлениях.