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08:50 (мск), источник: ИА REGNUM

Здоровье хабаровчан под угрозой: клещи повсюду и гепатит в армии

Количество укушенных клещами в регионе за 2 недели увеличилось почти вдвое, а в одной из воинских частей десятки военнослужащих заболели гепатитом А.

Количество пострадавших от укусов клещей в Хабаровском крае составило почти 4 тыс человек, а в одной из воинских частей десятки срочников заражены гепатитом А, передает корреспондент ИА REGNUM.

С 5 по 11 июня в лечебные учреждения региона обратился 631 человек с жалобами на укусы клещей, — отметила консультант отдела краевого Минздрава Наталья Сатарова.

Гепатит — это навсегда!

В конце мая матери военнослужащих срочной службы одной из частей под Хабаровском опубликовали электронную петицию, в которой выражали крайнюю степень тревоги за здоровье своих детей. В воинской части — вспышка гепатита А. Матери писали, что число заболевших может достигать 300 человек, что госпитализированных солдат лечат плохо — дают только жаропонижающее, необходимых лекарств колют меньше, чем положено, ребята выздоравливают крайне медленно. Больше всего родителей солдат тревожит то, что гепатит А — это навсегда. Заболевание накладывает ряд существенных ограничений при трудоустройстве, требует специального питания и вообще — изменения условий жизни.

Позже пресс-служба Восточного военного округа сделала заявление в СМИ, сообщив, что источник заражения обнаружен и ликвидирован, а заболевшие солдаты выздоровели и проходят курс реабилитации под контролем врачей.

Глава российского Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова отметила, что эпидемий гепатита в воинских частях РФ не случалось на протяжении 15 лет. Обычно вспышки опасного заболевания происходят в местах, где есть существенные проблемы с гигиеной, либо там, где система канализации и водоснабжения не отвечает требуемым нормам и правилам. Например, несколько лет назад в военном гарнизоне Каменный ручей, в поселке Монгохто, в Ванинском районе Хабаровского края также случилась вспышка гепатита А. Там причиной стали ветхие коммуникации — подвалы были буквально затоплены канализационными стоками.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае в 2017 году отмечена очень высокая активность клещей. Между тем, пока врачи не зафиксировали ни одного случая заболевания клещевым энцефалитом. Детям до 18 лет профилактическое лечение проводится бесплатно. Прививки для населения также осуществляются бесплатно. Вспышки гепатита А в Хабаровском крае фиксировались часто в 90-е годы прошлого века, преимущественно, в районах с проблемным ЖКХ.

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