Здоровье хабаровчан под угрозой: клещи повсюду и гепатит в армии

Количество пострадавших от укусов клещей в Хабаровском крае составило почти 4 тыс человек, а в одной из воинских частей десятки срочников заражены гепатитом А, передает корреспондент ИА REGNUM. С 5 по 11 июня в лечебные учреждения региона обратился 631 человек с жалобами на укусы клещей, — отметила консультант отдела краевого Минздрава Наталья Сатарова. Гепатит — это навсегда! В конце мая матери военнослужащих срочной службы одной из частей под Хабаровском опубликовали электронную петицию, в которой выражали крайнюю степень тревоги за здоровье своих детей. В воинской части — вспышка гепатита А. Матери писали, что число заболевших может достигать 300 человек, что госпитализированных солдат лечат плохо — дают только жаропонижающее, необходимых лекарств колют меньше, чем положено, ребята выздоравливают крайне медленно. Больше всего родителей солдат тревожит то, что гепатит А — это навсегда. Заболевание накладывает ряд существенных ограничений при трудоустройстве, требует специального питания и вообще — изменения условий жизни.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:40.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BVi9GMeHGyd/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">За прошлую неделю от укусов клещей пострадали более 600 человек. Всего с начала опасного сезона таких случаев зарегистрировано свыше 3700. Специалисты выявили три факта заболевания боррелиозом, вместе с тем в регионе не выявлено ни одного случая клещевого вирусного энцефалита. Хабаровск по-прежнему в числе лидеров по количеству укусов. Специалисты напоминают, что снимать клеща самостоятельно не стоит, лучше обратиться в медицинскую организацию по месту жительства или в травмпункт, где окажут квалифицированную помощь. Для предотвращения присасывания клещей рекомендуется применять репелленты и использовать защитную одежду. Она должна быть однотонной и светлой. Это облегчает обнаружение паразитов. ДЕЛАЙТЕ НОВОСТИ С НАМИ - ОТПРАВЛЯЙТЕ СВОИ ФОТО И ВИДЕО ОБ АКТУАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ В DIRECT #newskhv #хабаровск #хабаровскийкрай #кхв #ха #новостихабаровска #khabarovsk #khv #27 #news #дальнийвосток #27регион #хабара #дв #двстолица #новости #новостидв #город</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от НОВОСТИ ХАБАРОВСКА (@newskhv) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-20T03:23:34+00:00">Июн 19 2017 в 8:23 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>