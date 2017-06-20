Около Сызранской ГЭС нашли мертвого мужчину
Медики и полиция устанавливают точную причину смерти мужчины.
Медики и полиция устанавливают точную причину смерти мужчины.
В понедельник, 19 июня, в Сызрани обнаружили тело мужчины, который накануне отправился ловить рыбу на р. Сызранку и пропал, сообщает
Родственники 62-летнего мужчины забили тревогу, когда тот не вернулся в срок домой. Минувшим вечером около 20 часов сотрудники
В данный момент медики и полиция устанавливают точную причину смерти мужчины.