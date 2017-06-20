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08:45 (мск), источник: Volga News

Около Сызранской ГЭС нашли мертвого мужчину

Медики и полиция устанавливают точную причину смерти мужчины.

В понедельник, 19 июня, в Сызрани обнаружили тело мужчины, который накануне отправился ловить рыбу на р. Сызранку и пропал, сообщает syzran-small.ru.

Родственники 62-летнего мужчины забили тревогу, когда тот не вернулся в срок домой. Минувшим вечером около 20 часов сотрудники Поисково-спасательного отряда Сызрани выехали на его поиски. Еще спустя полтора часа тело пропавшего было найдено рядом с его лодкой в районе Сызранской ГЭС.

В данный момент медики и полиция устанавливают точную причину смерти мужчины.

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