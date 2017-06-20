Самарец обвиняется в покушении на кражу из банкомата

По версии следствия, ночью 12 января 2017 г. неустановленный преступник зашел в круглосуточный зал самообслуживания одного из банков, расположенных в Промышленном районе областного центра. Как установлено сотрудниками органов внутренних дел, обвиняемый планировал похитить денежные средства, содержащиеся в банкомате, путем выведения системы из строя, подключив к нему ноутбук через отверстие, сделанное при помощи дрели.

Довести свой преступный умысел до конца злоумышленнику не удалось по не зависящим от него обстоятельствам, после чего он скрылся с места происшествия. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу».

18 января сотрудник службы безопасности другого банка, просматривающий записи камеры видеонаблюдения, заметил пытавшегося вскрыть банкомат мужчину, и сообщил о действиях злоумышленника в частную охранную организацию. Прибывшие по указанному адресу работники ЧОО и полицейские задержали подозреваемого, в отношении него возбудили уголовное дело.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий сотрудники органов внутренних дел установили, что задержанный причастен и к покушению на кражу, произошедшему 12 января. Полицейские выяснили, что молодой человек официально нигде не трудоустроен и ранее не попадал в поле зрения правоохранителей. В содеянном он полностью признался.

Возбужденные уголовные дела были объединены в одно производство. В ходе личного досмотра и обыска по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли компьютерную технику, с помощью которой злоумышленник планировал осуществить свой преступный замысел.

В уголовное дело по обвинению жителя Самары в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п. «в» ч.3 ст. 158; ч.3 ст. 30, п. «б» ч.4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.