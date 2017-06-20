Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Специалист рассказал, как правильно сморкаться
Минобороны РФ ответило на решение США сбить самолет над Сирией
Какие сосиски ни в коем случае нельзя покупать
Губернатор в РФ не вернулся на работу после 10-дневного отпуска
Коалиция США сбила истребитель сирийских ВВС В штабе западной коалиции озвучили свою версию уничтожения Су-22
СМИ: Министр РФ рассказал про "курортных убийц" в Крыму
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
США «всполошились» после полета гиперзвуковой ракеты РФ – СМИ
На Украине есть крупнейшие базы боевиков – эксперт
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
РФ создает боевые корабли, плывущие в «гигантском облаке» - СМИ
Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
12Акции протеста 12 июня
08:46 (мск), источник: Volga News

Самарец обвиняется в покушении на кражу из банкомата

Полицейские изъяли компьютерную технику, с помощью которой злоумышленник планировал осуществить свой преступный замысел.

По версии следствия, ночью 12 января 2017 г. неустановленный преступник зашел в круглосуточный зал самообслуживания одного из банков, расположенных в Промышленном районе областного центра. Как установлено сотрудниками органов внутренних дел, обвиняемый планировал похитить денежные средства, содержащиеся в банкомате, путем выведения системы из строя, подключив к нему ноутбук через отверстие, сделанное при помощи дрели.

Довести свой преступный умысел до конца злоумышленнику не удалось по не зависящим от него обстоятельствам, после чего он скрылся с места происшествия. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу».

18 января сотрудник службы безопасности другого банка, просматривающий записи камеры видеонаблюдения, заметил пытавшегося вскрыть банкомат мужчину, и сообщил о действиях злоумышленника в частную охранную организацию. Прибывшие по указанному адресу работники ЧОО и полицейские задержали подозреваемого, в отношении него возбудили уголовное дело.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий сотрудники органов внутренних дел установили, что задержанный причастен и к покушению на кражу, произошедшему 12 января. Полицейские выяснили, что молодой человек официально нигде не трудоустроен и ранее не попадал в поле зрения правоохранителей. В содеянном он полностью признался.

Возбужденные уголовные дела были объединены в одно производство. В ходе личного досмотра и обыска по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли компьютерную технику, с помощью которой злоумышленник планировал осуществить свой преступный замысел.

В уголовное дело по обвинению жителя Самары в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п. «в» ч.3 ст. 158; ч.3 ст. 30, п. «б» ч.4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
ГУ МВД по Самарской области возглавил Александр Винников
Республиканцы приостановили голосование по санкциям против РФ
Водолазы начали поиск детей, перевернувшихся в лодке на Ладоге
Кабмин уточнил виды финансируемых бюджетом работ при капремонте
Россельхознадзор предупредил о появлении на рынках несвежей рыбы
Мутко не увидел серьезных эксцессов на Кубке конфедераций
Российским студентам разрешат сдавать ВКР в форме стартапов
СМИ: Тиллерсон подготовил план развития отношений между РФ и США
Спорт
Эксперимент прошел успешно. Молодежь Германии обыграла Австралию Сборная Германии победила Австралию в матче первого тура Кубка конфедераций
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Авторы «Пиратов Карибского моря» избавятся от Джека Воробья Как сообщает источник, зрители потеряли интерес к главному герою франшизы, поэтому в продолжении от него собираются отказаться
Недвижимость
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
С петербургского застройщика взыскали долги по зарплате
Названы самые безопасные города России
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Катя Гордон восхитила поклонников честным снимком после родов Спустя четыре месяца после появления на свет второго ребенка звезда выложила в Instagram неотретушированное фото в бикини.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь