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09:37 (мск), источник: Интерфакс

СКР подтвердил задержание бывшего генпродюсера «Седьмой студии»

Алексей Малобродский, которому планируют предъявит обвинение, раньше был директором «Гоголь-центра».

Источник: РИА "Новости"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU — В ходе расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных организации АНО «Седьмая студия», задержан ее бывший генеральный продюсер Алексей Малобродский, сообщила во вторник официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«19 июня в качестве подозреваемого задержан бывший генеральный продюсер АНО “Седьмая студия” Алексей Малобродский. В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения», — сказала она.

По словам Петренко, «следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)».

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По версии следствия, лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации АНО «Седьмая студия» с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации. Фигурантами уголовного дела являются бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и бывший директор организации Юрий Итин, в отношении которых судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

Накануне источник сообщил «Интерфаксу» о задержании экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. По его данным, Малобродский был вызван в качестве свидетеля в столичный главк Следственного комитета. «После допроса он стал еще одним подозреваемым по делу о хищениях в «Седьмой студии», — сказал источник. Он сообщил, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте Малобродского в суде.

В конце мая в «Гоголь-центре» и дома у его художественного руководителя, основателя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова прошли обыски по делу о хищении крупной суммы. Режиссер был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю. В Ассоциации театральных критиков (АТК), заявили, что обыски в «Гоголь-центре» «имели нарочито устрашающую форму и политический подтекст».

Комментарии
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