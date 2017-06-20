СКР подтвердил задержание бывшего генпродюсера «Седьмой студии»

«19 июня в качестве подозреваемого задержан бывший генеральный продюсер АНО “Седьмая студия” Алексей Малобродский. В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения», — сказала она.

По версии следствия, лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации АНО «Седьмая студия» с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации. Фигурантами уголовного дела являются бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и бывший директор организации Юрий Итин, в отношении которых судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

Накануне источник сообщил «Интерфаксу» о задержании экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. По его данным, Малобродский был вызван в качестве свидетеля в столичный главк Следственного комитета. «После допроса он стал еще одним подозреваемым по делу о хищениях в «Седьмой студии», — сказал источник. Он сообщил, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте Малобродского в суде.

В конце мая в «Гоголь-центре» и дома у его художественного руководителя, основателя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова прошли обыски по делу о хищении крупной суммы. Режиссер был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю. В Ассоциации театральных критиков (АТК), заявили, что обыски в «Гоголь-центре» «имели нарочито устрашающую форму и политический подтекст».