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10:14 (мск), источник: Om1.ru

В Омске раскрыли убийство 18-летней давности: 70-летняя пенсионерка зарубила топором 84-летнего брата

Преступление произошло еще в прошлом веке, но раскрыть его удалось только сейчас. Подозреваемой уже нет в живых, но удалось найти свидетелей.

Об убийстве стало известно 19-го мая 1999 года. В тот день тогда 84-летнему пенсионеру, проживавшему в доме на улице Энтузиастов, принес пенсию почтальон, однако достучаться в квартиру не смог. Тогда он позвонил соседям, у которых был запасной ключ от квартиры дедушки. Дверь открыли и обнаружили пожилого человека с прорубленной головой. Судя по всему, он умер накануне вечером.

По факту убийства тогда возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В ходе следствия было установлено, что последней в квартире мужчины видели его сводную сестру, женщину пьющую и малоимущую, которой в тот момент было 70 лет.

Пенсионерку оперативно задержали и она даже дала признательные показания, что убила брата. Причем, как выяснилось, она даже рассказала об этом нескольким своим знакомым, но после контакта с адвокатом от своих показаний неожиданно отказалась, пояснив, что написала признание под давлением сотрудников милиции (тогда еще это была милиция). А так как неопровержимых улик, указывающих на причастность женщины к убийству, на тот момент не было, то уголовное дело повисло «глухарем» и предъявить обвинение пенсионерке не смогли.

К загадочному убийству 18-летней давности Следственный комитет России по Омской области вернулся недавно в ходе проверки нераскрытых преступлений прошлых лет. Выяснилось, что подозреваемая умерла еще в феврале 2014-го года. Тем не менее новому следователю удалось разыскать свидетелей. А в ходе опроса родных и близких и подозреваемой и убитого пенсионера выяснилось, что женщина все-таки была причастна к убийству. Она неоднократно просила брата прописать её в его квартире. Но он отказывался, так как родственница вела асоциальный образ жизни.

Лариса Болдинова, старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области:

 — Тогда, в мае 99-го, пенсионерка в очередной раз пришла к брату просить о прописке. Пенсионер в очередной раз отказал, разрешив сестре лишь переночевать у него. Когда мужчина уснул, сестра взяла топор и два раз ударила его по голове. А потом сама об этом не раз рассказывала своему сожителю и знакомым.

Тогда показаний против пенсионерки никто не дал, а теперь, когда женщины уже нет в живых, свидетели вдруг разговорились. На основании новых данных расследование убийства 18-летней давности прекращено в связи со смертью подозреваемой.

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