На Среднем Урале задержали юриста-мошенника: обещал пенсионерам «компенсацию» за бракованные медприборы

Как сообщили Накануне.RU в МО МВД России «Верхнесалдинский», в конце мая в полицию обратилась женщина 1932 года рождения, которая пояснила, что стала жертвой преступления: некоторое время назад к ней пришел незнакомый молодой человек, назвался представителем юридической фирмы и сообщил, что пенсионерке положена крупная компенсация за медицинский прибор, который она ранее приобретала в одной из фирм Нижнего Тагила. Но чтобы получить эту выплату, необходимо оплатить некую «госпошлину за оформление документов». Женщина передала «представителю» 50 тыс. руб., но злоумышленник сказал, что этого мало, и предложил встретиться, когда бабушке переведут пенсию.

После ухода молодого человека жительница Верхней Салды заподозрила, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию. Оперативники задержали его, когда он вернулся через несколько дней за «оставшейся частью госпошлины». Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 22-летний житель Нижнего Тагила, отбывающий в настоящее время наказание, не связанное с лишением свободы. Молодой человек ранее работал в компании, занимающейся распространением медицинских приборов, и прекрасно знал, где проживают пожилые клиенты, приобретавшие товары в этой фирме.

Как признался сам задержанный, таким способом он обманул двух престарелых женщин в Верхней Салде и одну в Нижнем Тагиле. Против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).